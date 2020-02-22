شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستعرض مع مسؤول ألماني المستجدات الإقليمية والان نبدء بالتفاصيل
وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة في عديد من المجالات، إضافة لبحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
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