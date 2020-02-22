البرهان لوفد "الحرية والتغيير": نسعى لسلام عادل بالسودان

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، السبت، خلال لقائه وفد من قوى الحرية والتغيير في جوبا، السعي لتحقيق سلام عادل في السودان.

وأكد البرهان على ضرورة التوصل إلى اتفاق وطني يشمل كافة الفرقاء السودانيين من أجل تحقيق السلام والاستقرار بالسودان.

وأضاف: "إننا مدنيون وعسكريون نريد أن نتراضي حتي نصل إلى اتفاق سلام يؤسس لتوافق يزيل كل مظالم الماضي ويعبر بالمرحلة الانتقالية إلى بر الأمان، وأن هدفنا وهمنا جميعا هو بناء الوطن".

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وفي ختام حديثه أشار البرهان إلى أن الوساطة والوفود التفاوضية تبذل جهودا مكثفة للوصول إلى اتفاق سلام شامل "حتي نستطيع أن نلحق بركب الأمم الأخرى".

وأقر فريق الوساطة إجراءات لبناء الثقة بين الطرفين، من بينها إطلاق سراح أسرى الحرب وإسقاط الأحكام الغيابية والحظر الذي فرضه نظام الرئيس المعزول عمر البشير على بعض قادة الفصائل المسلحة، وفتح الممرات الإنسانية لإغاثة المتأثرين من الحرب.

ونصت الإجراءات أيضاً على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي السوداني وتعيين حكام الولايات، لحين التوصل إلى اتفاق حول السلام في مناطق الحروب، ليتسنى لقادة المعارضة المشاركة في السلطة الانتقالية.

واستضافت عاصمة جنوب السودان "جوبا" اجتماعات تشاورية داخلية بين مكونات حركات المعارضة، توِّجت بتوحيد جميع الفصائل في تحالف الجبهة الثورية، وأسندت رئاسته إلى الهادي إدريس يحيى.