شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة الإماراتية: إصابة زائر إيراني وزوجته بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، في تغريدة لها على تويتر عن اكتشاف حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا وهما زائر إيراني يبلغ من العمر 70 عاما، وزوجته 64 عاما.



وأوضحت أن "الحالة الصحية للزائر الإيراني المصاب بكورونا غير مستقرة ويتلقى رعاية مكثفة".

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