قائد الجيش الجزائري يزور دولة الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

بدأ اللواء سعيد شنقريحة، قائد الجيش الجزائري بالإنابة، السبت، زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تستغرق 4 أيام، وهي الزيارة الخارجية الأولى له منذ تنصبيه خلفا للفريق الراحل أحمد قايد صالح.



وأوضح بيان عن وزارة الدفاع الجزائرية، أن الزيارة جاءت تلبية لدعوة من الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، وذلك لحضور فعاليات النسخة الرابعة لمعرضي "يومكس 2020" للأنظمة غير المأهولة، وكذا "سيمتكس 2020" (simTEX-2020) لأنظمة المحاكاة والتدريب.

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وأوضح البيان أن "قائد الجيش بالنيابة سيحضر فعاليات الطبعة الرابعة لمعرضي "يومكس 2020" للأنظمة غير المأهولة، وكذا "سيمتكس 2020" (simTEX-2020) لأنظمة المحاكاة والتدريب، المزمع تنظيمهما من 23 إلى 25 فبراير 2020 بأبو ظبي".

وأشار إلى أن الزيارة تندرج في إطار تعزيز أواصر الأخوة والصداقة والتعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة الإماراتية، وستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.

والزيارة هي أول زيارة خارجية لقائد الجيش الجزائري اللواء سعيد شنقريحة منذ تسمله منصب قيادة الأركان في 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وانطلقت فعاليات الدورة الرابعة لمعرضي الأنظمة غير المأهولة "يومكس" والمحاكاة والتدريب "سيمتكس" ولمدة 3 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" بحضور أكثر من 18 ألف زائر من جميع أنحاء العالم ومشاركة 163 شركة عالمية و63 شركة وطنية و30 دولة و7 أجنحة وطنية.