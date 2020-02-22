سقوط جريح بإطلاق نار خلال اشكال في صيدا

وقع اشكال بين شخصين في صيدا، وقد تطور إلى ​إطلاق نار​ مما أدى الى سقوط جريح. وقد تم نقل الجريخ إلى ​مستشفى​ الهمشري في المدينة. وحضر عناصر ​القوى الامنية​ وفتحوا تحقيقا بالحادث.

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