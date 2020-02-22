هارون: التدابير المتخذة في مواجهة كورونا ممتازة والعملية محصورة

أكد نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون، في حديث تلفزيوني، أن هناك جهوزية في المستشفيات على مستوى الطواقم الطبية والتمريضية في مواجهة فيروس كورونا، لافتاً إلى أن مهمة المستشفيات الخاصة ستكون إستقبال المريض والقيام بالتشخيص الأولي، وبعد ذلك إذا كان هناك من شك من الأفضل التحويل إلى مراكز طبية متخصصة، موضحاً أنه اليوم هناك مستشفى بيروت الجامعي ويتم تجهيز مستشفيات أخرى لهذه الغاية.
وفي حين شدد على أنه من الأفضل عدم نشر المصابين في المستشفيات، أكد هارون أن التدابير المتخذة في لبنان ممتازة، موضحاً أن العملية محصورة وليس هناك من إنتشار للفيروس.
ورداً على سؤال، أكد هارون أن هناك نقصاً في المستلزمات للوقاية لكن يتم العمل على معالجة هذه المشكلة بالتنسيق مع وزارة الصحة، لافتاً إلى أنه "لا يمكن القول ان الموضوع سهل بل المطلوب الوقاية"، موضحاً أنه "بحال الإنتشار يجب أن يكون هناك إجراءات على مستوى المدارس ودور الحضانة والمراكز التجارية".
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