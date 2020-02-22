مصلحة الطلّاب في القوّات: لتنظيم حملات التوعية حول فيروس الكورونا في المدارس والجامعات

أكدت مصلحة الطلّاب في حزب القوّات ال​لبنان​يّة، أنّنا "نشهد اليوم أوضاعا استثنائية لا سيّما بعدما دخل ​فيروس كورونا​ الأراضي اللبنانيّة. وبالتّالي، ولأنّ سلامة التلاميذ والطلّاب من أولويّاتنا، فإنّنا ندعو وزارة التربيّة والتّعليم العالي إلى تعزيز الإجراءات الضرورية والتدابير اللّازمة، وتضافر الجهود بغية الحفاظ على صحّة الطلّاب وسلامتهم، نظرًا إلى الأوضاع الطارئة وإلى خطورة هذا الفيروس وأعراضه، وخاصّةً أنّ الحضانات و​المدارس​ و​الجامعات​ تُعتبر من أكثر الأماكن عرضةً لانتشار ​الكورونا​".

ودعت المصلحة في بيان إلى "تنظيم حملات التوعية حول فيروس كورونا وسبل الوقاية منه في المدارس والجامعات، بالإضافة إلى تعزيز التدابير التي تقتضي تأمين النظافة والتنظيف والتعقيم في كافة المؤسسات التربويّة".

ونبهت المصلحة "الأهالي على ضرورة الوقاية، ونطلب منهم الالتزام بإرشادات المؤسسات الصحيّة المحليّة والدوليّة للحدّ من انتشار العدوى بالفيروس لأنّ صحّتهم أولوية لنا".

ووضعت مصلحة الطلّاب نفسها بتصرّف أيّ جهةٍ إسعافية أو وقائية في إطار أيّ خطةٍ صحّية وإنقاذيه، كما عبّرت عن حضورها واستعدادها الكامل للمشاركة بأي حملة وطنية توعوية لما فيها خير للطلّاب وصحّتهم في لبنان.