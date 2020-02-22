ارتفاع عدد حالات الوفيات بفيروس "كورونا" إلى 6 في إيران

أعلن محافظ "مركزي" الإيرانية، علي آقازاده، وفاة شخص مصاب بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع عدد الوفيات بهذا المرض في البلاد إلى 6 حالات.
ودعا المحافظ في تصريحات أوردتها وکالة الإذاعة والتلفزيون الرسمية، جميع المواطنين في المحافظة إلى الالتزام بتعليمات وزارة الصحة بشأن النظافة الشخصية وتجنب التجمعات والابتعاد عن الأماكن المزدحمة قدر الإمكان.
وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد، في البلاد إلى 28 شخصا.
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