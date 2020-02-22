ارتفاع عدد حالات الوفيات بفيروس "كورونا" إلى 6 في إيران

أعلن ​محافظ​ "مركزي" الإيرانية، علي آقازاده، وفاة شخص مصاب بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع عدد الوفيات بهذا المرض في البلاد إلى 6 ​حالات​.

ودعا المحافظ في تصريحات أوردتها وکالة الإذاعة والتلفزيون الرسمية، جميع المواطنين في المحافظة إلى الالتزام بتعليمات ​وزارة الصحة​ بشأن النظافة الشخصية وتجنب التجمعات والابتعاد عن الأماكن المزدحمة قدر الإمكان.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد، في البلاد إلى 28 شخصا.