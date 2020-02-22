لائحة جديدة للمكتب السياسي للبام.. ووهبي: أنا مشغول بحالة فوضى في الإدارة المركزية بالحزب

بينما يستمر عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، في النأي بنفسه عن الحسم في تركيبة مكتبه السياسي، فإن المشاورات جارية بالفعل بخصوص الأسماء المطروحة لشغل مقعد في أعلى هيئة تنفيذية بالحزب.

وهبي قال لـ”اليوم 24″، إن “أي قرار لم يصدر بخصوص تركيبة المكتب السياسي”، و”مازال هناك متسع من الوقت لمناقشة اللائحة التي سيعرضها للمجلس الوطني يوم 7 مارس”. ويشدد وهبي على أن أوقاته الآن “تأخذها منه الترتيبات الإدارية في الحزب”، وقال: “إن هناك حالة من الفوضى وجدتها أمامي، وأنا الآن مستغرق في إعادة ترتيبها، وأقضي يومي كله في المقر المركزي للحزب لتنظيف المكان من الفوضى التي كانت تملؤه”.

لكن، وإن كان الأمر كذلك، فإن المناقشات حول تركيبة مكتبه السياسي لا تتوقف. اللائحة الأولية التي جرت مناقشتها، ونشرت أسماؤها، سرعان ما ووجهت بـ”فيتو” بخصوص هويات الكثير من الواردة أسماؤهم فيها. وهبي اكتفى بالقول إن “المبادئ التي يسعى لتطبيقها في تركيب مكتبه السياسي اثنان: الكفاءة والنزاهة”، موضحا أن “مكتبه السياسي يجب أن يعكس تحديه الخاص لتشكيل ملامح مرحلة جديدة للحزب”.

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التنقيحات الجديدة التي جرت على اللائحة الأولية، سحبت الكثير من الأسماء، وتركت أخرى، لكنها أيضا حملت شخصيات جديدة. وحتى هذه القائمة بدورها ستخضع لعملية تنقيح إضافية وفقا لمصدر مطلع على ترتيبات المكتب السياسي.

وفي تفاصيل ذلك، فإن اللائحة الجديدة التي يجري مناقشتها حاليا، تتضمن كل من: نجوى كوكوس، رئيسة منظمة شبيبة حزب الأصالة والمعاصرة، وهشام عيروض، مهندس شاب رعى الترتيبات اللوجستيكية للمؤتمر الرابع، وعادل بركات، نائب رئيس فريق الحزب بمجلس المستشارين، وزهور الوهابي، عضو فريق الحزب بمجلس النواب، وفاطمة السعدي، عضو فريق الحزب بمجلس النواب، والمهدي بنسعيد، ورشيد العبدي، عضو مجلس النواب، وعزيزة الشكاف، وهي نائب برلماني، وأحمد دبدا، وهو مستشار برلماني من بوجدور، وسمير كودار، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الأخير المرشح لشغل منصب نائب أمين عام للحزب.

القائمة الجديدة تشمل أيضا محمد أوضمين، المنسق الجهوي للحزب في سوس ماسة، ومحمد صلوح وكان عضوا في المكتب السياسي سابقا عن فئة الشباب، وزهير العليوي، المنسق الجهوي للحزب في فاس-مكناس، قبل أن يعزله حكيم بنشماش من منصبه، وجمال مكماني، وكان أيضا عضوا بالمكتب السياسي سابقا عن فئة الشباب. وجواد الشامي، مندوب المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، وأحمد السالك بريد الليل، وهو عضو في المكتب السياسي السابق، وصلاح الدين أبو الغالي، المنسق الجهوي للحزب في جهة الدار البيضاء-سطات، ثم حسن برولكالن، عضو فريق الحزب بمجلس النواب، وكان عضوا بالمكتب السياسي سابقا، وهناك أيضا محمد بودرا، رئيس جماعة الحسيمة، والحبيب بنطالب، رئيس جامعة الغرف الفلاحية بالمغرب، وأخيرا، المحاسب العام للحزب، أديب بنبراهيم.