الوداد يسقط من جديد بخسارة من يوسفية برشيد بثلاثية

انهزم فريق الوداد الرياضي بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين، أمام فريق يوسفية برشيد، في مباراة الجولة 17 من الدوري الاحترافي، والتي أجريت عصر اليوم بالملعب البلدي لمدينة برشيد.

وحاول الوداد البحث عن هدف السبق منذ الدقائق الأولى للشوط الأول، إذ أتيحت له فرص سانحة للتسجيل عن طريق الكونغولي كازادي كاسونغو وبفضل تحركات بديع أووك ووليد الكرتي، لكن حارس يوسفية برشيد كان بالمرصاد لهجمات الفريق الأحمر، قبل أن يصدم أمين أبوالفتح جماهير هذا الأخير بتسجيل الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 44.

الشوط الثاني شهد انتفاصة هجوم الفريقين، خاصة في صفوف الوداد بعد تغييرات أقدم عليها الفرنسي سيباستيان دوصابر، حيث سجل البديل الإيفواري غباغبو ماغبي هدف التعادل في الدقيقة 59، ثم عاد يوسفية برشيد لتسجيل الهدف الثاني بهدف عبد الصمد نياني في الدقيقة 62، ثم عاد غباغبو لتسجيل الهدف الثاني له وللوداد بعد دقيقة واحدة.

وفي الوقت الذي انتظر فيه الجميع تسجيل الهدف الثالث لبطل المغرب، صدم نياني من جديد الجميع بهدف ثالث بطريقة رائعة في الدقيقة السابعة بعد ساعة من اللعب، لتنتهي المباراة بخسارة جديدة للوداد.

وارتقى يوسفية برشيد إلى المركز الثامن بعد هذا الفوز، برصيد 21 نقطة، فيما تجمد رصيد الوداد في النقطة 33 في المركز الأول.