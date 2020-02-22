سائقو الطاكسيات ووكلاء كراء السيارات يحتجون على oncf: عرض رحلة براق زائد سيارة هدفه القضاء على مهنتنا-فيديو

فيديو: يونس الميموني
اعتبر سائقو “الطاكسيات” ووكلاء كراء السيارات بطنجة، اليوم السبت، خلال وقفة احتجاجية نظموها أمام محطة القطار طنجة المدينة، أن إطلاق المكتب الوطني للسكك الحديدية لخدمة توفير “رحلة براق زائد سيارة” مقابل سعر منخفض، سيقضي على مهنتهم.
وكشف محتجون لـ”اليوم24″ على أنهم تفاجؤو من هذه الاتفاقية التي وقعها المكتب الوطني مع شركة لكراء السيارات بمدينة الدار البيضاء، ما اعتبروه خرقا لدفتر التحملات الخاص بكراء السيارات، وضربا في مبدأ المنافسة.
وأضاف المحتجون للموقع، أن المكتب الوطني، خرق مدونة السير، من خلال عرض مجموعة من السيارات في الساحة المقابلة للباب الرئيسية لمحطة القطار.
وأكد المحتجون، أن الهدف من هذه الشراكة هو القضاء على المقاولات الصغرى لكراء السيارة، وسائقي الطكسيات، مقابل بقاء ما أسموهم بـ “الحيتان الكبيرة” في الساحة، في إشارة إلى المقاولات الكبرى.
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