لمجرد وريدوان ولمنور وبلعياشي من المغرب.. شاهد نجوم الوطن العربي في أوبريت “صناع الأمل” – فيديو

شارك فنانون مغاربة بارزون في أوبيريت صناع الأمل، إلى جانب عدد كبير من النجوم العرب، في رسالة تبعث الأمل، والتفاؤل.

واستضافت استوديوهات ساوند أند ميديا برودكشن للفنان فايز السعيد، تسجيل الملحمة الغنائية، التي يشارك يها 30 نجما عربيا، ومشاهير السوشيال ميديا.

وأشرف الفنان المغربي، ريدوان، على ألحان العمل، الذي صدر تزامنا مع حفل الدورة الثالثة من التظاهرة، التي أقيمت، أمس الخميس، في دبي.

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وشارك في غناء الأوبريت الضخم كل من سعد لمجرد، وحاتم عمور، وعبد الفتاح الجريني، وجميلة بدوي، وأسماء لمنور، إلى جانب أسماء عربية رنانة، منها صابر الرباعي، ونجوى كرم، وأصالة نصري، وعاصي الحلاني، ووليد توفيق، وملحم زين، ويارا، وفايز السعيد، وبلقيس فتحي، ومحمد عساف، ومحمد رمضان، ومايا دياب، وعبير نعمة، ونبيل شعيل.

وتهدف أوبيريت صناع الأمل إلى بعث رسالة أمل، وتفاؤل بغرض صنع التغيير الإيجابي للمجتمعات العربية.