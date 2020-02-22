الإصابة تحرم بوفال من العودة إلى الميادين في الدوري الإنجليزي

حرمت الإصابة التي تعرض لها الدولي المغربي، سفيان بوفال، مشاركته مع فريقه “ساوثهامبتون” في مباراة “أستون فيلا”، في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأوضح مدرب “ساوثهامبتون”، النمساوي رالف هازنهاتل في تصريحات صحفية يوم أمس، أن بوفال غيبته الإصابة عن تداريب الأسبوع الماضي، ولا يمكنه المشاركة في أي مباراة حاليا، في انتظار تعافيه منها، مبرزا بأن اللاعب المغربي اشتكى من آلام على مستوى الكاحل في مباراة “بيرنلي” الأسبوع الماضي.
وتراجع مستوى بوفال خلال الموسم الجاري، إذ خاض 17 مباراة فقط، أغلبها كاحتياطي مع “القديسين”، وكان حاسما في هدفين دون أن يتمكن من التسجيل في أي جولة من “البيرمير ليغ”.
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