سوبر هاتريك لميسي: برشلونة يسحق إيبار بخماسية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق برشلونة فوزا ساحقا على ضيفه إيبار بخمسة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة الـ25 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز خماسية برشلونة كل من اللاعبين ليونيل ميسي (4 أهداف) وأرثور هينريك ميلو.

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده من النقاط إلى 55 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد إيبار عند 24 نقطة وهو يحتل المركز السابع عشر.

مجريات المباراة:

دخل لاعبو برشلونة أجواء اللقاء متأخرا، وتركوا المبادرة للضيوف، حيث تهدد مرمى تير شتيجن بأكثر من محاولة لتاكاشي إينوي وإسكلانتي، كما ألغى الحكم هدفا سجله سيرجي إنريش بداعي التسلل.

وبعد أقل من ربع ساعة، اخترق ميسي دفاع إيبار بمهارة فردية استثنائية، حيث راوغ أكثر من لاعب قبل أن يسدد الكرة في الشباك مسجلا الهدف الأول، بعدها أضاع أنطوان جريزمان فرصة كانت كفيلة بتعزيز التفوق الكتالوني.

وعاند الحظ أرتورو فيدال في هز الشباك، حيث تصدى ماركو ديمتروفيتش حارس إيبار لفرصة مزدوجة، بعدها سدد غونزالو إسكلانتي كرة فوق العارضة.

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وتحرر ظهيرا برشلونة سيميدو وفيربو مع رباعي الوسط بوسكيتس وفيدال وأرثور ميلو وراكيتيتش، وأسفر الضغط عن هدف ثانٍ سجله ميسي بتسديدة أرضية في الزاوية اليسرى.

بعدها أهدى النجم الأرجنتيني الكرة لغريزمان الذي تعثر في تسديدها لتعود للنجم الأرجنتيني ويسجل الهدف الثالث له ولفريقه "هاتريك"، ليضرب البارسا معنويات ضيفه في مقتل.

ولم تكن أحداث الشوط الثاني مختلفة، وشهدت محاولات على فترات متباعدة لأوريانا وإينوي وإسكلانتي، ويقظة من الألماني مارك أندريه تير شتيغن، وهدفا ملغيا للضيوف بداعي وجود مخالفة ضد جيرارد بيكيه.

واستغل كيكي سيتين مدرب برشلونة مقاعد البدلاء لتنشيط الصفوف حيث أشرك فرينكي دي يونغ ثم أومتيتي والوافد الجديد مارتن برايثوايت مكان بوسكيتس وبيكيه وغريزمان.

عاب لاعبو برشلونة السقوط كثيرا في مصيدة التسلل، لذا ألغى الحكم هدفين لأومتيتي وأرتورو فيدال، بينما تصدى حارس إيبار لفرصة مؤكدة من راكيتيتش.

وتألق برايثوايت في ظهوره الأول بقميص برشلونة، وساهم في هدفين بالدقائق الأخيرة، حيث مرر كرة لميسي، ليقوم الأخير بمراوغة حارس ومدافع إيبار، مسجلا الرابع له ولفريقه.

وبعدها بدقائق قليلة انفرد الوافد الجديد على برشلونة بالمرمى ليسدد في جسد الحارس ديمتروفيتش، وأكملها آرثر ميلو في الشباك.