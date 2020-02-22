المرور: سنحاسب بشدة غير الحاملين لإجازة السوق أثناء القيادة

أكدت مديرية المرور العامة، السبت، أنها ستحاسب بشدة غير الحاملين لإجازة السوق أثناء قيادة المركبات. وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مفارزنا لاحظت أثناء المحاسبة على المخالفات المتنوعة ان هناك بعض سواق المركبات ليس لديهم اجازات سوق لحد الان على الرغم من ان مواقع اصدار وتجديد الاجازات لا يوجد بها اي زخم من المراجعين".



ونوهت أنه "سوف تكون هناك محاسبة مشددة من قبل مفارزنا على كل المخالفات وبالخصوص مخالفة قيادة المركبة بدون اجازة سوق".



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