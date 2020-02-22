مصدر سياسي: خلافات عميقة داخل الفتح وانقسامات بالمواقف بشأن التصويت على حكومة علاوي

وقال المصدر لـ الخليج 365، إنه "رغم اصرار رئيس تحالف الفتح هادي العامري على دعم حكومة علاوي، ألا أن هناك خلافات عميقة داخل الفتح وانقسامات بالمواقف والاغلبية ترفض التصويت على حكومة علاوي".

وأضاف أن "إصرار العامري جاء بسبب اتفاقه مع الصدر"، مبيناً أن "عدداً كبيراً من أعضاء تحالف الفتح أبلغوا العامري برفضهم ترشيح علاوي وأنهم لن يلتزموا بقراره القاضي بالتصويت، ما اضطر العامري الى إبلاغهم حريتهم بالتصويت من عدمه".

