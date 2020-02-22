اخبار العالم

مصدر سياسي: خلافات عميقة داخل الفتح وانقسامات بالمواقف بشأن التصويت على حكومة علاوي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشف مصدر سياسي، السبت، عن وجود خلافات عميقة داخل تحالف الفتح وانقسامات بالمواقف بشأن التصويت على حكومة محمد توفيق علاوي.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إنه "رغم اصرار رئيس تحالف الفتح هادي العامري على دعم حكومة علاوي، ألا أن هناك خلافات عميقة داخل الفتح وانقسامات بالمواقف والاغلبية ترفض التصويت على حكومة علاوي".

وأضاف أن "إصرار العامري جاء بسبب اتفاقه مع الصدر"، مبيناً أن "عدداً كبيراً من أعضاء تحالف الفتح أبلغوا العامري برفضهم ترشيح علاوي وأنهم لن يلتزموا بقراره القاضي بالتصويت، ما اضطر العامري الى إبلاغهم حريتهم بالتصويت من عدمه".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر سياسي: خلافات عميقة داخل الفتح وانقسامات بالمواقف بشأن التصويت على حكومة علاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا