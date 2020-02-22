مصدر سياسي: خلافات عميقة داخل الفتح وانقسامات بالمواقف بشأن التصويت على حكومة علاوي

كشف مصدر سياسي، السبت، عن وجود خلافات عميقة داخل تحالف الفتح وانقسامات بالمواقف بشأن التصويت على حكومة محمد توفيق علاوي.
وأضاف أن "إصرار العامري جاء بسبب اتفاقه مع الصدر"، مبيناً أن "عدداً كبيراً من أعضاء تحالف الفتح أبلغوا العامري برفضهم ترشيح علاوي وأنهم لن يلتزموا بقراره القاضي بالتصويت، ما اضطر العامري الى إبلاغهم حريتهم بالتصويت من عدمه".
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