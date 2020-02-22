المسابقات تحذر فرق الرديف من الانسحاب

رياضة 2020-02-22 | 18:32 المصدر: 171 مشاهدة حذرت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة فرق دوري الرديف من الانسحاب من المسابقة، التي ستنطلق منافسات الجولة السادسة منها يوم غد الاحد. وقال عضو لجنة المسابقات، صادق عبد الحسين: "هناك أنباء تشير الى انسحاب بعض فرق دوري الرديف من مسابقة الدوري، ونحن بدورنا سنطبق جميع لوائح لجنة المسابقات، وستكون هناك عقوبات صارمة بحق الاندية التي ستنسحب من المنافسة".



واكد عبد الحسين ان "العقوبات ستطال الفريق الاول، وليس فقط الرديف بالنسبة للنادي الذي سيخالف القوانين، ويعد الانسحاب تلاعبا بنتائج الدوري".

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