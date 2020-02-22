بالصور.. متنزه يحتضن عوائل بغدادية بعد تأهيله

تنشر الخليج 365، صوراً لتواجد عوائل بغدادية في متنزه 14 تموز شمالي بغداد. واعلنت امانة بغداد، في تموز 2017، عن تطوير وتأهيل متنزه 14 تموز بالتعاون مع رابطة المصارف العراقية.

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