اصابة ستة اشخاص بانفجار ثلاث عبوات ناسفة في بغداد

افاد مصدر امني، السبت، باصابة ستة اشخاص بانفجار ثلاث عبوات ناسفة في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة انفجرت في منطقة ابو دشير ما اسفر عن اصابة ثلاثة اشخاص بجروح".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "عبوة اخرى انفجرت ضمن منطقة المشتل ما اسفر عن اصابة شخص بجروح"، مشيراً الى "انفجار عبوة ضمن منطقة الزعفرانية واسفرت عن اصابة شخصين بجروح".
وكان مصدر أمني افاد، اليوم السبت، بإصابة أربعة مدنيين بانفجار عبوتين ناسفتين شرقي بغداد، مشيراً الى اصابة ثلاثة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة قرب سوق جنوبي بغداد، كما لفت الى اصابة امرأتين بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد.
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