برشلونة يتصدر الليغا مؤقتا بفوز عريض على ايبار في أمسية تألق ميسي

رياضة 2020-02-22 | 17:55 2,402 مشاهدة اكتسح برشلونة ضيفه إيبار، وهزمه بخمسة أهداف دون رد، اليوم السبت، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإسباني تقمص ليونيل ميسي دور "تاجر السعادة" بتسجيل أربعة أهداف في الدقائق 14 و37 و40 و87، وأضاف أرتورو فيدال الهدف الخامس بالدقيقة 89. رفع البارسا رصيده إلى 55 نقطة في الصدارة "مؤقتا"، متفوقا على ريال مدريد بفارق نقطتين، بينما تجم رصيد إيبار عند 24 نقطة في المركز السادس عشر. المحرر: محمد خليل

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