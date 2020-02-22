الحشد الشعبي يعلن اعتقال منسق تنظيم 'داعش' خارج العراق

اعلن الحشد الشعبي، السبت، عن إلقاء القبض على منسق تنظيم “داعش” خارج العراق. وقال الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي نفذت، السبت، عملية امنية ناجحة بالقاء القبض على ما يعرف بمنسق تنظيم “داعش” الاجرامي خارج العراق". وأضاف البيان أن "العملية الامنية استندت لمعلومات دقيقة وجرت داخل مدينة الموصل".

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