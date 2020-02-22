اصابة امرأتين بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد

افاد مصدر امني، السبت، باصابة امرأتين بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة انفجرت ضمن منطقة الشعلة ما اسفر عن اصابة امرأتين اثنين بجروح مختلفة".
وكان مصدر أمني افاد، اليوم السبت، بإصابة أربعة مدنيين بانفجار عبوتين ناسفتين شرقي بغداد، مشيراً الى اصابة ثلاثة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة قرب سوق جنوبي بغداد.
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