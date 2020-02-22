مشار يؤدي اليمين نائبا للرئيس وسلفاكير يدعو لمصالحة شاملة

دعا رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، قادة بلاده إلى الاستفادة من الفترة الانتقالية بتحقيق التسامح والمصالحة فيما بينهم، مشيراً إلى أنه سيعمل مع النواب ليقود البلاد إلى طريق السلام.

وأضاف سلفاكير، خلال أداء زعيم المعارضة الدكتور رياك مشار اليمين الدستورية نائباً لرئيس الجمهورية، أنه "يجب أن نغفر لبعضنا البعض ونتصالح، أريد أن أكرر هنا أنني قد سامحت أخي الدكتور مشار، وأطلب أيضاً مغفرته".

وردد قائلاً: "أدعو جميع أبناء جنوب السودان إلى مسامحة بعضهم البعض، وأريد مناشدة مجتمعات النوير والدينكا للتسامح والتصالح مع بعضهم البعض، وأناشد شعب الاستوائية؛ خاصة أولئك الذين عانوا الكثير من الدمار للتسامح والمصالحة"، وتابع: "لا أريد المزيد من إراقة الدماء في جنوب السودان".

من جهة أخرى، قال رئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان في كلمته، إن "التوصل إلى اتفاق لم يكن سهلاً".

وأكد البرهان أن "السودان سيكون الضامن وسيعمل علي استكمال متطلبات الفترة الانتقالية"، وطالب في الوقت نفسه المجتمع الدولي "بدعم تنفيذ اتفاقية السلام، بالإضافة إلى رفع العقوبات عن قادة جنوب السودان".

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وفي السياق نفسه، أكد النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان الدكتور رياك مشار التزامه بالعمل مع رئيس بلاده لتنفيذ الاتفاق.

وأضاف: "أود أن أؤكد مجدداً التزامي والتزام الحركة الشعبية لتحرير السودان، بالعمل عن كثب مع شركاء السلام؛ خاصة الرئيس كير ميارديت لتنفيذ الاتفاق".

وشهد أداء القسم كل من: رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس وزراء أوغندا روهاكانا روجوندا، ونائب رئيس جنوب أفريقيا ديفيد مابوزا، والمبعوث الخاص للرئيس الكيني ستيفن كالونزو.

وأدى زعيم المعارضة اليمين الدستورية، بوصفه نائباً أول لرئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، اليوم السبت، كما أدى اليمين أيضاً ثلاثة نواب آخرون هم: جيمس واني إيقا، وتعبان دينق قاي، بالإضافة إلى زوجة الرئيس الراحل جون قرنق، ربيكا نياندينق دمبيور.

وظل منصب النائب الرابع للرئيس شاغراً لخلافات في مسار التفاوض مع إحدى المجموعات المسلحة في البلاد.