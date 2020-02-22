هل تنهي "حكومة الوحدة" الصراع بجنوب السودان؟

بات جنوب السودان على مقربة من الدخول في تجربة شراكة سياسية جديدة، بعد اتفاق الرئيس سلفاكير ميارديت مع المعارضة على تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية، عقب خلافات دامت طويلا.



وفتح التقدم السياسي بتلك المفاوضات آمالا عريضة بأن يودع جنوب السودان سنوات الصراع الدامي الذي أودى بحياة الآلاف وشرد ثلث الشعب، ولكن ما تزال المخاوف تدور في مخيلة الجنوبيين بشأن صمود الشراكة الجديدة ووصول البلاد إلى الأمن والاستقرار.

وفي خضم المخاوف من تكرار سيناريوها سابقة بانهيار الشراكة بين الرئيس سلفاكير وزعيم المعارضة المسلحة رياك مشار، فإن ثمة من يرى بأن التحولات التي حدثت في الجوار الإقليمي، وموقف هذه البلدان السلبي تجاه الحركات المتمردة ستدفع إيجابا في اتجاه تحقيق السلام في جوبا، ويمنع تجدد الصراع المسلح.

وشهد مطلع الأسبوع الجاري أكبر تقدم في مسار العملية السلمية في جنوب السودان، وذلك بعد استجابة الرئيس سلفا كير ميارديت لمطالب المعارضة، وموافقته على أن تكون ولايات البلاد 10 بدلا عن 32 ولاية، وهي المعضلة الأبرز التي عطلت تنفيذ اتفاقية السلام التي وقعت بوساطة سودانية في 2018.

وبناء على هذا التقدم قرر الرئيس سلفاكير مارديت، حل الحكومة الانتقالية القائمة توطئة لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وعين زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار نائبا أول له.

كما عين ثلاثة نواب آخرين، وهم جميس واني إيقا، وتعبان دينق قاي، وزوجة الرئيس الراحل جون قرنق، ربيكا نياندينق دمبيور، بينما ظل منصب النائب الرابع شاغرا نسبة لعدم توافق المجموعات المسلحة المنضوية تحت تحالف "سوا" على تسمية شخصية من بينهم لكون المنصب من نصيبهم حسب الاتفاق، وجميع النواب أدوا اليمين الدستورية، السبت.

ويرى سايمون دينق، صحفي بجنوب السودان، أنه من الصعب التكهن بمصير الحكومة الجديدة في جوبا من حيث استمرار الشراكة والوصول بالبلاد إلى مصاف السلام والاستقرار لأن الفرقاء السياسيين عودوهم على تجاوز التوقعات والتكهنات من واقع تجربة الشراكة السابقة بين سلفاكير ورياك مشار.

تحقيق السلام

وقال دينق في حديث لـ"العين الإخبارية" أنه: "المؤكد أن التحولات الإقليمية ونبذ الجوار الإقليمي للحركات المتمردة سيدفع إيجابا في سبيل تحقيق السلام، لأنها ستدفع اي سياسي للتفكير كثير قبل تأسيس حركة مسلحة".

وأضاف أن "التمرد فقد الأرضية تماما في جنوب السودان، وإذا نشب مجددا سيكون في نطاق ضيق، وقد ساعد سقوط نظام الإخوان في السودان، وتولي أبي أحمد رئاسة وزراء أثيوبيا، كثيرا في فقدان الحركات المسلحة للحاضنة الخارجية".

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وتابع "نأمل أن تتعلم النخب السياسية في جنوب السودان من التجربة السابقة، وأن يضعوا نصب اعينهم شلالات الدماء التي أغرقوا فيها الشعب، ويمضوا قدما في سبيل تحقيق السلام والاستقرار وصولا للتحول الديمقراطي المنشود".





واعتبر دينق أن التحدي الأبرز الذي يواجه الوضع السياسي القائم في جنوب السودان يكمن في مدى التزام الأطراف الحاكمة بالفترة الزمنية المحددة للحكومة الانتقالية والبالغة 3 سنوات، واجراء انتخابات حرة ونزيهة ويمتثل الجميع لنتائجها تحقيقا للتحول الديمقراطي.

وأبدى رئيس الهيئة الشعبية للسلام في جنوب السودان، استيفن لوال تفاؤله بالشراكة السياسية الجديدة في بلاده لكونها ستمهد إلى سلام دائم في البلاد إذا ما توفرت الإرادة لدي الأطراف هذه المرة.

وقال لوال لـ"العين الاخبارية" إن ما تم يعد تقدما كبيرا في مسار العملية السلمية في الجنوب، يرجع الفضل فيها إلى جهود الخرطوم ومنظمة الإيجاد ودول الجوار الإقليمي".

وشدد بأن الحكومة الانتقالية الحالية من تشارك فيها غالبية الفصائل الجنوب سودانية، وستقود البلاد نحو الأمن والاستقرار بعدما عانت كثيرا من ويلات الحرب الأهلية.

وأكد "استيفن لوال" أن التحولات التي شهدتها الجوار الاقليمي وكراهية شعب الجنوب للحرب ستمنع عدم تكرار انهيار الشراكة السياسية واتفاقية السلام على النحو الذي حدث قبل سنوات.

وتحولت دولة جنوب السودان إلى مستنقع من الدماء عقب انهيار الشراكة السياسية بين لرئيس سلفاكير ونائبه رياك مشار عام 2015م، بفضل المواجهات المسلحة بين الجيش الحكومي والمعارضة وهو ما نتج عنه فرار الاف المدنيين إلى السودان ودول مجاورة.

وتم وضع رياك مشار قيد الإقامة الجبرية بقرار من الهيئة الحكومية للتنمية في أفريقيا "ٱيجاد"، وافضت جهود إثيوبية سودانية إلى إحياء اتفاقية السلام بين سلفاكير ورياك في الخرطوم سبتمبر 2018م.

وتأخر تشكيل الحكومة الانتقالية نتيجة لخلافات بين سلفاكير ومشار حول الترتيبات الامنية وعدد الولايات، ولكن بعد هذا الجهد بات جنوب السودان على وشك الدخول في مرحلة جديدة قد تنهي الصراع الذي تشهده البلاد منذ العام 2013.