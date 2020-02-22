تجديد حبس متهم بنشر بيانات كاذبة في مصر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - القاهرة
قررت النيابة العامة في مصر تجديد حبس الباحث المصري بجامعة بولونيا الإيطالية باتريك جورج، 15 يوما احتياطيا لاتهامه بإشاعة أخبار وبيانات كاذبة، في المحضر رقم 7245 لسنة 2019 إداري ثان المنصورة.
ورفضت محكمة جنح مستأنف المنصورة الاستئناف المقدم من باتريك على قرار حبسه 15 يوما في القضية محل التحقيقات.
ويجري التحقيق مع جورج بعد القبض عليه أثناء عودته قادما من إيطاليا لصدور قرار من النيابة بضبطه وإحضاره على ذمة القضية، واتهمته التحقيقات الأولية وتحريات الأمن بإشاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم الاجتماعي، والتحريض على التظاهر.
كما يواجه اتهامات بإدارة واستخدام حساب على الشبكة المعلوماتية «بغرض الإخلال بالنظام العام والإضرار بالأمن القومي، والترويج لارتكاب جريمة إرهابية».
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