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اليابان تستخدم عقارا مضادا للإنفلونزا لعلاج كورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وكالات - عواصم العالم

ذكرت اليابان أنها تدرس استخدام عقار مضاد للإنفلونزا لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية «إن إتش كيه» أمس.

وقال وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو للصحفيين أمس، إن وزارة الصحة تعتزم السماح باستخدام العقار إذا ثبت أنه فعال، مشيرا أن عقار «افيجان» هو فقط أحد العقاقير التي ذكرت تقارير أنه كان فعالا في الخارج ضد فيروس كورونا الجديد.

وأضاف أن التنسيق مع الحكومات المحلية والنقابات الطبية ضروري لتشكيل سياسة تشمل إجراءات خاصة، مؤكدا أنه يأمل في أن يكون هناك خطة لمواجهة المرض بحلول بعد غد.

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وأكدت اليابان أمس زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19-) في البلاد إلى 750 حالة، بينها أكثر من 630 إصابة على متن السفينة السياحية «دياموند برنسيس» المحتجزة قيد الحجر الصحي قبالة مدينة يوكوهاما اليابانية.

من جهتها سجلت الصين 397 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و109 حالات وفاة أمس، وفقا للجنة الصحة الوطنية وبهذا العدد ترتفع الحصيلة الإجمالية لعدد حالات الإصابة المؤكدة في كل أنحاء الصين إلى حوالي 76,288 وحالات الوفاة إلى 2,345 منذ ظهور الفيروس للمرة الأولى في أواخر ديسمبر في مقاطعة هوبي بوسط الصين. واعترفت الصين أنه كان هناك نقص في حصر أعداد المصابين في السجون، حيث قالت بكين إنها أقالت نحو 12 مسؤولا بالسجون ووزارة العدل في ثلاث مقاطعات بسبب ظهور إصابات بفيروس كورنا بها، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وأعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 142 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 346 شخصا، وارتفع عدد الإصابات بفيروس «كوفيد 19»، مع رصد معظم الإصابات الجديدة في طائفة مسيحية صغيرة في مدينة دايجو بجنوب شرق البلاد، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وفيما توقعت هونج كونج ارتفاع معدل البطالة بسبب تفشي المرض، قالت رابطة سيارات الركوب الصينية إن الصين شهدت انخفاضا حادا في مبيعات السيارات الجديدة بسبب فيروس كورونا.