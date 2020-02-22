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700 كويتي يعودون من إيران بسبب كورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - الكويت

أكد مصدر في الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي أن خمس طائرات ستنقل نحو 700 مواطن كويتي من إيران.

وأضاف المصدر «تم تخصيص مطار الشيخ سعد للركاب العائدين من إيران، ومنع هبوط الطائرات التي تقلهم في المطارات الأخرى حتى لا يؤثر ذلك على المسافرين والقادمين».

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ونقلت صحيفة «الراي» الكويتية على موقعها الالكتروني أمس، عن المصدر قوله إن عدد القادمين في أول رحلة يتجاوز الـ 120 راكبا، وأنه سيتم إنزالهم فور وصولهم ونقلهم في حافلات إلى مبنى خاص بمطار الكويت تم تخصيصه كمركز للحجر الصحي.

وأوضح أن الكويت أرسلت فريقا من 12 طبيبا وممرضا إلى إيران لفحص الركاب قبل صعودهم إلى الطائرات، وبالتالي فرز الحالات، مشيرا إلى أن الفريق الطبي سيبقى في إيران لمدة يومين حتى إجلاء جميع الكويتيين العالقين هناك.

وقال البرلماني الكويتي خليل الصالح: «أبلغت بوصول أول رحلة إلى مشهد لإخلاء المواطنين الموجودين في إيران وهناك أربع رحلات أخرى يتم التنسيق بخصوصها».

وأفادت مصادر كويتية في وقت سابق بأن وزارة الصحة الكويتية جهزت مركزين للحجر الصحي لاستقبال القادمين من دول ظهرت بها حالات إصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد.