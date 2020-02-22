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العراق يدعو مواطنيه إلى عدم السفر لإيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بغداد

دعا العراق أمس مواطنيه إلى عدم السفر إلى إيران حرصا على سلامتهم، بعدما كشفت الأخيرة عن ارتفاع المصابين فيها بفيروس كورونا الجديد إلى 28 شخصا توفي 5 منهم.

وقال رئيس الهيئة عمر الوائلي في بيان صحفي أورده موقع «السومرية نيوز» الإخباري العراقي، إن اجتماعات اللجنة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا مستمرة وبوتيرة عالية لمناقشة اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية الإضافية لمكافحة دخول فيروس كورونا إلى البلاد.

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وأضاف أن «اجتماع الأمر الديواني برئاسة وزير الصحة وعضوية الدوائر ذات العلاقة، فضلا عن هيئة المنافذ الحدودية، اتخذ سلسلة من التوجيهات الملزمة، منها أن يخضع المسافرون العراقيون الوافدون للفحص من قبل المفارز الطبية المتواجدة في المنافذ الحدودية، ومنع استقبال المسافرين الإيرانيين والأجانب على حد سواء خلال فترة ثلاثة أيام للوقوف على آخر المستجدات بخصوص المرض».

وأضاف الوائلي أن «اللجنة المجتمعة تنصح العراقيين بعدم السفر إلى إيران حرصا على سلامتهم، وتأكيدها أن الحركة التجارية بين البلدين مستمرة شريطة إخضاع أصحاب المركبات المعنيين بالتبادل التجاري للفحص الطبي واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة».

وأكد أن «ما تقدم من إجراءات ستلحقها إجراءات أخرى في ضوء المستجدات على أرض الواقع وبتنسيق عال مع منظمة الصحة العالمية»، موضحا أن «اللجنة اتفقت في اجتماعها مع السفير الإيراني في العراق بتوجيه الدعوة لحضور وزير الصحة الإيراني للوقوف على آخر المستجدات الصحية وإجراءاتهم المتخذة والمعنية بفيروس كورونا، ليتسنى للجنة اتخاذ قرارات لاحقة وفق المعطيات والمستجدات الصحية».