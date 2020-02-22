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يوم سعودي مفتوح لتأهيل الأطفال المجندين في مأرب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - مأرب

نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مدينة مأرب أمس يوما مفتوحا لأطفال الدورة السادسة من المرحلتين التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم الميليشيات الحوثية واستخدمتهم كدروع بشرية في الصراع المسلح، إضافة إلى أطفال آخرين من طلاب المدارس والمخيمات.

وأبدى الأطفال استمتاعهم بالبرنامج المعد لهم من قبل المختصين، والذي تخللته فقرات ومسابقات إبداعية وتحفيزية وأنشطة حرفية ورياضية متنوعة، لإضفاء روح المرح والتشويق في الرحلة.

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وقدم أولياء أمور الأطفال شكرهم للمملكة ممثلة بالمركز على هذا البرنامج النوعي الذي يتم من خلاله إعادة أبنائهم إلى حياتهم الطبيعية التي افتقدوها.

ووزع المركز بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس 1000 سلة غذائية للنازحين من محافظة صنعاء إلى محافظة مأرب بمخيم السويدا، استفاد منها 6000 فرد.

وفي الإطار نفسه، اختتم المركز أمس حملته الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة ليبرفيل بجمهورية الجابون، وكشف الفريق الطبي التطوعي للمركز خلال 6 أيام متواصلة منذ انطلاق الحملة على 3910 حالات وأجرى 417 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض، كما قام بصرف 800 نظارة طبية، وتوزيع أدوية متنوعة للحالات التي لا تستدعي تدخلا جراحيا.