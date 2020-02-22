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ابن عزيز: الجوف ستكسر كهنوت الحوثي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة عدن، الجوف

أكد قائد القوات المشتركة في الجيش الوطني اليمني ةاللواء صغير بن عزيز أن الجوف ستكسر كهنوت الحوثي، داعيا المواطنين إلى الابتعاد عن المناطق التي يتمترس بها الحوثيون.

وقال في تغريدة «الجوف ستكسر كهنوت الحوثي، فلا خوف، تحية لأبناء الجوف الأحرار في صف شرعية الحرية والكرامة»، وتابع «القوات المسلحة بالجوف تطلب من المواطنين الابتعاد عن المناطق التي تتمترس بها ميليشيات الكهنوت الحوثي، ولن يمر مشروع ملالي إيران في أرض العرب».

ودكت مقاتلات التحالف العربي أمس مواقع وتعزيزات حوثية في الجوف وصعدة، واستهدفت بعض المواقع الحوثية في منطقة الحمزات بمديريات سحار بثلاث غارات، وشنت قبلها ضربات جوية على تمركزات الميليشيات الإرهابية في مديرية الغيل بمحافظة الجوف.

إلى ذلك كشف قائد قوات خفر السواحل اليمنية في قطاع البحر الأحمر العقيد الركن عبدالجبار الزحزوح، عن تفاصيل إحباط مخطط إرهابي وضبط شحنة جديدة من المواد المهربة زنة 200 طن تستخدم في صناعة المواد المتفجرة كانت في طريقها للميليشيات الحوثية.

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وقال الزحزوح إن «خفر السواحل ضبط مركبا بحريا على متنه سماد اليوريا كان يبحر باتجاه ميناء الحديدة، مشيرا إلى أن التحقيقات مستمرة مع طاقمه، وأضاف أن التحقيقات الأولية مع طاقم المركب وعددهم ثلاثة محتجزين مع المضبوطات لدى خفر السواحل تؤكد أن الشحنة كانت في طريقها للميليشيات».

وأشار إلى أن خفر السواحل اشتبه قبل أيام بمركب بحري، يرافقه زورقان وعند التفتيش تم العثور على 150 دبة بترول سعة 20 لترا وجهازي اتصالات «ثريا» و8 ماجلان و11 جهاز جوال، وخلال التحقيقات مع طاقمه المحتجز لدى خفر السواحل اتضح أنها مرتبطة بمخطط إرهابي، حسب وصفه.

من جهة أخرى، اتهم نائب رئيس مجلس النواب اليمني (البرلمان)، عبدالعزيز جباري، إيران بأنها ساهمت في تأزيم الوضع في اليمن من خلال دعم ميليشيات الحوثي الانقلابية بالتدريب وتقديم الدعم اللوجستي والإعلامي وإمدادهم بالسلاح.

وأكد في كلمة خلال ندوة نظمتها سفارة اليمن لدى واشنطن، في الكونجرس الأمريكي، أن ما تقوم به ميليشيات الحوثي «يهدد الأمن في المنطقة، ولاسيما في مضيق باب المندب»، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ). وطالب جباري الكونجرس الأمريكي بإدانة انتهاكات ميليشيات الحوثي الانقلابية والضغط على النظام الإيراني والميليشيات للرضوخ لعملية السلام وتفعيل القرارات والقوانين الدولية ذات الصلة وأهمها قوانين حماية المدنيين أثناء الحرب، وتجنب قصف المناطق المدنية والمأهولة.

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