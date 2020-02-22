4911 لغما ينتزعها مسام في أسبوع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض
تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن «مسام» خلال الأسبوع الثاني من فبراير الحالي، من انتزاع 4911 لغما، منها 5 ألغام مضادة للأفراد، و161 لغما مضادة للدبابات، و4739 ذخيرة غير متفجرة، و6 عبوات ناسفة.
وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 134,259 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر الأعضاء.
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