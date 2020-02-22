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الاستخبارات الأمريكية: روسيا تدعم ساندرز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - واشنطن

أكد المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية السيناتور بيرني ساندرز، أن مسؤولي أجهزة الاستخبارات أبلغوه الشهر الماضي بجهود روسية لتعزيز حملته الانتخابية.

ويأتي هذا الكشف بعد يوم من ذكر وسائل إعلام أمريكية أن أجهزة الاستخبارات تعتقد أن الكرملين يقوم بالفعل بحملة لتعزيز ترشيح الرئيس الجمهوري دونالد ترمب، كما فعل في حملة الانتخابات الرئاسية في 2016.

وقال ساندرز للصحفيين أثناء توجهه إلى كاليفورنيا: «أجهزة الاستخبارات تبلغنا أن روسيا تتدخل في هذه الحملة الآن، وأقول للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه إذا انتخبت رئيسا، ثق بي، لن تتدخل في الانتخابات الأمريكية.