20 % من الألمان يتمنون استمرار ميركل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين
يتمنى 20% فقط من المواطنين الألمان ترشح المستشارة الحالية أنجيلا ميركل مجددا لمنصب المستشارية في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وفي استطلاع أجراه معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية، أيد 21% من الألمان ترشح ميركل مجددا للمستشارية بعدما قضت 16 عاما في المنصب، وعارض 64% من المشاركين في الاستطلاع ذلك.
يذكر أن ميركل أعلنت تخليها عن رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي في أكتوبر 2018، وكذلك تخليها عن الترشح مجددا لمنصب المستشارية.
كما أعلنت خليفتها في رئاسة الحزب، أنيجريت كرامبكارنباور، أخيرا تخليها عن رئاسة الحزب، وكذلك عن الترشح للمستشارية. ومن المتوقع حسم مسألة قيادة الحزب قبل الصيف المقبل.
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