علاء مبارك يكشف الوضع الصحي للرئيس الأسبق.. ويؤكد: الوضع خطير

قال علاء مبارك، النجل الأكبر للرئيس الأسبق حسني مبارك، إن والده يتواجد حاليا داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، نتيجة إصابته بوعكة صحية.

وكشف علاء مبارك عن حالة والده، في رد على تعليق أحد متابعيه بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي. حسبما نشر موقع "روسيا اليوم".

كما قال في تغريدة ثانية، "دعائي الآن أن يشفي المولى عز وجل والدي، ويقوم لنا بالسلامة ويرجع بيته يا رب".

وكان نجل الرئيس المصري قد قال في 24 يناير 2020، إن والده أجرى عملية جراحية، وأكد أن حالته مستقرة.

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وفي سياق متصل، أعرب علاء مبارك، نجل الرئيس السابق حسني مبارك، عن شكره للقضاء المصري، السبت، بعد تبرئته في قضية «التلاعب بالبورصة».

وقال علاء مبارك، في تصريحات لشبكة «روسيا اليوم»، إنه «يشكر القضاء المصري الشامخ وأنه مسرور، ليس ببراءته وبراءة شقيقه جمال فحسب، بل ببراءة باقي المتهمين الذين تم الزج بهم في القضية».

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، قد أصدرت، السبت، حكمها ببراءة علاء وجمال مبارك وأيمن فتحي حسين سليمان، وياسر سليمان الملواني، وحسن محمد حسنين هيكل، وعمرو محمد القاضي وحسين لطفي، وأحمد نعيم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التلاعب بالبورصة».

القضية التي تم نظرها أمام القضاء المصري، استغرقت 8 سنوات في المحاكم، وتداولتها أكثر من 8 دوائر، وأصدرت «الجنايات»، حكمها ببراءة المتهمين مما نسب إليهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون.