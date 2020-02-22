وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية يطلب من واشنطن إقامة قاعدة عسكرية للتصدي للنفوذ الروسي

طالب وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا من الولايات المتحدة الأميركية إقامة قاعدة عسكرية للتصدي للنفوذ الروسي. وفي حديث لوكالة "بلومبرغ"، أكد أنه "إذا طلبت واشنطن إقامة قاعدة فلن نمانع بهدف مكافحة الإرهاب والحد من التدخلات الخارجية​​​​​​​"، لافتاً إلى أن "إقامة قاعدة أميركية في ​ليبيا​ قد يسهم في تحقيق الاستقرار​​​​​​​".

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