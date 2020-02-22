أردوغان: سألتقي بوتين وميركل يوم 5 آذار لمناقشة الوضع بمنطقة إدلب

أعلن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أنه سيلتقي الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، والمستشارة الألمانية ​أنغيلا ميركل​، يوم 5 آذار لمناقشة الوضع بمنطقة إدلب السورية. من جهتها، أكدت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، بأن قمة رباعية حول إدلب، ستعقد يوم 5 آذار، تجمع الرئيس التركي أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

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