البزري: لا لزوم للماسكات في حال لم يكن الشخص معرض لخطر العدوى بكورونا

أكد عضو اللجنة الوطنية للأمراض السارية والمعدية والاختصاصي في الأمراض الجرثومية الدكتور ​عبد الرحمن البزري​، في حديث تلفزيوني، أن لدى ​لبنان​ القدرة والمستلزمات الكافية لمواجهة ​فيروس كورونا​، لافتاً إلى أنه "لدينا مخزون كاف لوقاية الجسم الطبي في حال إرتفاع عدد المصابين".

وفي حين أشار البزري إلى أن هناك تنسيف جيد جداً بين ​وزارة الصحة​ اللبنانية ووزارة الصحة الإيرانية، أوضح أن "الماسكات" حاجز مؤقت، لافتاً إلى أنها ضرورية في حال كان الشخص معرض لخطر العدوى، لكن في حال لم يكن كذلك لا لزوم لها، لا بل هي مسيئة للبيئة والإقتصاد والمشهد العام.

وكشف البزري أن نسبة الوفيات من المصابين بالفيروس 2%، وبالتالي المصاب لديه 98% إمكانية شفاء، مشيراً إلى أنه هذه النسبة سترتفع كلما تطورت المعرفة في كيفية العلاج.