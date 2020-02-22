الوطني الحر: استحصلنا على كل الرخص اللازمة لبناء مقرنا الجديد

اشارت اللجنة المركزية للإعلام في ​التيار الوطني الحر​ الى انه "للمرة الثانية يُصدر التيار الوطني الحر بياناً في شأن الحملة عليه من بعض من يدّعون الحرص على ​الآثار​ و​البيئة​ لأن يبدو أن الحقيقة لم تردعهم عن الاستمرار في حملة ممنهجة تستهدفه كما في كل مرة، وهنا يسأل التيار لماذا هذه الحملة الآن فيما هو وضع حجر الاساس لمقره الجديد في 7 آب الماضي وكان قد انتهى من أعمال الحفر الخاصة بتوسيع بناء المقر؟ أليس التوقيت مشبوهاً؟".

وذكرت اللجنة المركزية بأن "التيار استحصل على كل الرخص اللازمة من الوزارات المعنية مثل الثقافة والبيئة بالإضافة إلى المجلس الاعلى للتنظيم المدني و​نقابة المهندسين​ واتحاد بلديات المتن ضمن الاطر القانونية قبل القيام بأي خطوة في مسار تشييد مقرّه الجديد"، مؤكدة ان "كل عمليات الحفر لم تطاول الموقع الأثري والتاريخي ولم تحدث أي ضرر به وهو ليس بوارد التعدي على اي ​مواقع أثرية​ أو بيئية أو طبيعية أو تاريخية".

وأكد التيار انه لا يملك الاموال الخاصة بذلك ولذلك هو وضع بين يدي التياريين الراغبين بدعمه رقم حساب للتبرعات وبالتالي لا يحق لأحد التدخل برغبة المحبين في دعمه وهذا يدلل على شفافية عالية وعلى الاعتماد على المناصرين للتمويل ولا يتكل كما البعض على دعم خارجي او أموال مشبوهة.