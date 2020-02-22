سرقة 80 ألف دولار و20 مليون ليرة من منزل في أكروم

ذكرت معلومات صحافية أن "م. ح."، من التابعية السورية، ادعت أمام مخفر درك ​أكروم​ في عكار، أن مواطنها "س. ج"، وهو سائق حافلة لنقل الطلاب، دخل منزلها في بلدة اكروم عن طريق الكسر والخلع، وسرق مبلغا من المال قدره 80 ألف دولار أميركي و20 مليون ليرة لبنانية. وقد بوشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة.

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