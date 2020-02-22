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ضبط 60 قطعة أثرية مع مسافرين إلى استراليا في مطار بيروت الدولي

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ذكرت معلومات صحافية أن فصيلة التفتيشات في سرية ​قوى الأمن الداخلي​ في ​مطار بيروت الدولي​، ضبطت ستين قطعة أثرية مخبأة داخل حقائب المسافرين "ج. ا." و"ف. ا." اللذين كانا متوجهين إلى استراليا على متن رحلة لشركة "الاتحاد للطيران".

وأشارت إلى أن التحقيق جار من قبل فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية في المطار، بإشراف القضاء المالي المختص.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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