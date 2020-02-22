ضبط 60 قطعة أثرية مع مسافرين إلى استراليا في مطار بيروت الدولي

ذكرت معلومات صحافية أن فصيلة التفتيشات في سرية قوى الأمن الداخلي في مطار بيروت الدولي، ضبطت ستين قطعة أثرية مخبأة داخل حقائب المسافرين "ج. ا." و"ف. ا." اللذين كانا متوجهين إلى استراليا على متن رحلة لشركة "الاتحاد للطيران".
وأشارت إلى أن التحقيق جار من قبل فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية في المطار، بإشراف القضاء المالي المختص.
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