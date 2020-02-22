أفادت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية LARI بأنه "حسب نشرة منظمة الفاو فإن ​الجراد​ منتشر في شمال افريقيا ووصل الى اليمن والسعودية ولم يصل لغاية اليوم الى الاردن وسوريا وفلسطين، والسلطات الاردنية جهزت ما يلزم للمكافحة"، مؤكدة أن "أحوال ​الطقس​ في ​لبنان​ الباردة مع رياح شمالية غربية باردة وقوية تمنه وصول الجراد حالياً وأوائل الاسبوع المقبل الى لبنان".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الابحاث العلمية الزراعية: الطقس البارد يمنع وصول الجراد حاليا الى لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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