البويز: الدعوى بحق صادق ورعيدي لا تعود لتغريدات "عنصرية" وما شابه

أوضح الوكيل القانوني لرئيس "​التيار الوطني الحر​" المحامي ماجد البويز وعدد من نواب التيار، "في ظل التضليل الحاصل في شأن الدعوى المقدمة من باسيل بحق ​ديما صادق​ وجينو رعيدي، أن هذه الدعوى على علاقة باتهام التيار بمحاولة قتل شخص سقط في الريغار فيما هم ادعوا انه تعرض للضرب في جونية على يد تياريين، وليس بسبب تغريدات "عنصرية" وما شابه كما يدّعون".

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