بلدية الشويفات: نسهل عمل مراقبي وزارة الاقتصاد وننسق مع الوزارة بشكل دوري

اعلنت ​بلدية الشويفات​ انه "بناء على طلب مراقبي ​وزارة الإقتصاد​ والتجارة تم إجراء جولة ميدانية بمؤازرة شرطة بلدية المدينة للتثبّت من وجود مخالفة في منطقة العمروسية - ​حي السلم​ مجمّع المرتضى، حيث سُطر ​محضر ضبط​ رقم ٤٦٦ الصادر من قبل مراقب وزارة الإقتصاد؛ على أن يُستدعى صاحب المخالفة لمركز ​أمن الدولة​ في المنطقة ويتم بعدها اتخاذ الإجراء المناسب بحقه"، لافتة الى انه "كنا نتمنى من وزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمه التحقّق من حقيقة ما حصل والتخاطب عبر الأقنية الرسمية وفقاً للأصول التي تُتبع بين الإدارات الرسمية والوزارات و​البلديات​ وليس عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ ووسائل الإعلام بهدف خلق "بروباغندا" أمام الرأي العام، وخاصة أن ​البلدية​ تؤازر وتنسّق مع وزارة الإقتصاد بشكل دوري في كل ما يتعلّق بحماية المواطن والمصلحة العامة".

وأكدت البلدية في بيان لها أنه "ليست المرة الأولى التي تسهّل البلدية وتواكب عمل مراقبي وزارة الإقتصاد، إذ تقوم بكامل واجباتها رغم ​حساسية​ ودقة المرحلة التي تمر بها البلاد".