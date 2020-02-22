النشرة: توقيف سوريين في حاصبيا لدخولهما المنطقة خلسة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن "دورية من ​مخابرات الجيش​ أوقفت في ​بلدة الماري​ قضاء حاصبيا كلا من السوريين ع ح وب ع على خلفية دخولهما المنطقة خلسة وتم تسليمهما إلى ​الشرطة العسكرية​ في ثكنة ​مرجعيون​ لاح إذ المقتضى القانوني بحقهما". إضغط للمزيد

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