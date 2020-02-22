نفى المدير الطبي في مستشفى سيدة السلام في القبيات أنطوان ضاهر، ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود حالات إصابة بفيروس كورونا في المستشفى، مهيبا "بالمسؤولين الأمنيين ملاحقة الفاعلين، وأرقام هواتفهم موجودة، كما نطلب من وزيرة الإعلام السيدة منال عبد الصمد، كما وعدت في مؤتمرها المشترك مع وزير الصحة، مساءلة كل من ينشر أو يروج أخبارا غير صحيحة عن فيروس كورونا".
وأعلن أن المستشفى سيقيم بعد غد الإثنين "ومن ضمن حلقاته العلمية، ندوة للعاملين فيه عن طرق التعامل مع هذا الوباء وطرق الوقاية".
كانت هذه تفاصيل خبر مستشفى سيدة السلام بالقبيات: لا إصابات بكورونا لدينا ونطلب مساءلة من ينشر أخبارا غير صحيحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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