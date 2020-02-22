اشار الوزير السابق فادي عبود، في تصريح لـ"النشرة"، إلى أنه "لفتني تصريح النائب ألكسندر ماطوسيان الذي أكن له كل الاحترام وأعرف انه جدي في محاولة ايجاد حل لملف الكهرباء، ولكن انا كنت أول من دعا السيد أحمد السويدي إلى لبنان في عهد الوزير سيزار أبي خليل"، مشيرا إلى أن "العرض الذي قدمه السويدي بتأمين الكهرباء على الغاز بكلفة 9 سنت ليس عرضا مغريا، بل كلفته مرتفعة"، موضحا أن "بواخر الكهرباء الموجودة في لبنان إذا تم تحويلها على الغاز يمكن أن تؤمن الكهرباء بأقل من 9 سنت".
ورأى عبود أن "لبنان يستطيع ان يحصل على افضل الشروط من الشركات العملاقة الأوروبية والاميركية بأسعار افضل، وإذا كان السويدي وهو صديق الجميع في لبنان لديه إمكانيات التمويل والقدرة الفنية فالمناقصات آتية ودير عمار ينتظر ولكن الأهم هي الشفافية المطلقة".
وكان ماطوسيان قد كشف في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه "في 20 كانون الاول دعوت السيد أحمد السويدي الى لبنان وقدّم عرضا بتأمين الكهرباء 24 على 24 في خلال ستة أشهر، بكلفة 9 سنت على المواطن، مع تأمين العدّاد الذكي الذي يمكن تشريجه من خلال تطبيق هاتفي".
اضاف ماطوسيان" في 9 آذار 2019 دعوت مجددا السيد السويدي واجتمعنا بالوزيرة السابقة ندى البستاني التي شددت على الشفافية والالتزام بدفتر الشروط والمناقصة. جدد السويدي عرضه تأمين الكهرباء بمليار و400 مليون دولار يتحملها هو، ويؤمن 3 الاف ميغاوات. ولا نزال ننتظر دائرة المناقصات".
كانت هذه تفاصيل خبر عبود للنشرة: أنا أول من دعا أحمد السويدي إلى لبنان وعرضه في الكهرباء ليس مغريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.