شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يحذر الشباب من " الشائعات " عبر مواقع التواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال النائب ماجد طوبيا، إن جماعة الإخوان الإرهابية وخلاياها النائمة ولجانها الإلكترونية لا يتركون حدث إلا ويختلقون الشائعات وينشرون الأكاذيب حوله، فهذا هو منهجهم وهذه هى أدواتهم بعدما فشلوا فى مؤامراتهم على الدولة المصرية بفضل بسالة رجال القوات المسلحة والشرطة والتصدى لهذه الكيانات الإرهابية ومن يمولهم أصبحوا يمارسون الأكاذيب والشائعات فى محاولة منهم لزعزعة الاستقرار الداخلى وتشويه الصورة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذه الجماعة الإرهابية وأنصارها وذيولهم يختلقون الشائعات فى حالة عدم وجود أحداث، وفى الآونة الأخيرة استغلوا فيروس كورونا، وأخذت اللجان الإلكترونية تبث السم وتنشر الشائعات كذبا بين المواطنين والترويج بأن هناك حالات وتوجيه أولياء الأمور بعدم إرسال أبنائهم للمدارس خوفا من الفيروس، وهذا فى محاولة منهم لتصدير صورة مفادها أن مصر متواجد بها الفيروس وأن القطاع الصحى غير قادر على مواجهة ذلك.

وأكد طوبيا، أن الحكومة نفت هذا الكلام جملة وتفصيلا، وأكدت أن مصر خالية من الفيروس، وفيما يخص الإجراءات الوقائية خير دليل على استعداد الدولة المصرية بكامل أجهزتها على القيام بهذا الدور هو اكتشاف الحالة الحاملة للفيروس، وليست المصابة به، كما أن مصر وأن لم تكن لديها القدرة على مواجهة ذلك لم تكن من أوائل الدول التى تجلى رعاياها من الصين.

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وناشد عضو مجلس النواب، المواطنين عدم الانسياق خلف مثل هذه الأخبار الكاذبة والشائعات، والاعتماد على القنوات الرسمية فى تلقى المعلومات، وأن مثل هذه الأمراض الفيروسية المعدية لن تستطيع أى دولة أن تتكتم على الأمر فى حال عن كانت هناك اصابات، مؤكدا أن الجماعة الإرهابية لا هدف لها سوى نشر الفوضى بين المواطنين، ولكن الشعب المصرى أثبت لهم عكس ذلك، وأن المصريين أيقنوا دورهم الخبيث ولم يعد لهم أي مصداقية فى الشارع المصرى على الإطلاق.