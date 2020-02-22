شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يتصدى لانتحال صفة المأذون.. ومطالب بإعفاء المساجد من المرافق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، خلال اجتماعها غدا الأحد، طلب إحاطة المقدم من النائب رياض عبدالستار، بشأن الموافقة على إعفاء المساجد ودور العبادة من مصروفات الكهرباء والمياه، وذلك لدعم المساجد.

كما تناقش لجنة الشئون الدينية طلب الإحاطة المقدم من النائب يس عبدالصبور محمد، بشأن عدم تنفيذ خطة الإحلال والتجديد والإشهار لصالح (مسجد ودار مناسبات نصر النوبة، ومسجد طارق بن زياد بقرية دهميت، ومسجد كشتمنة شرق ومسجد توماس وعافية ومسجد المالكى الكبير ومسجد المالكى العتيق ومسجد أحمد جعفر بإبريم ومسجد السنقاري)، وعدم الانتهاء منذ ست سنوات من إحلال وتجديد مسجد الوزان بعنيبة نصر النوبة، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة جواهر سعد الشربينى، بشأن انتحال صفة المأذون من بعض مكاتب السماسرة والنصابين، الأمر الذى ترتب عليه وجود آلاف من حالات الزواج والطلاق غير الموثقة لسيدات تم حرمانهن وأبنائهن من كل الحقوق.

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ويتناول الاجتماع أيضا، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن تجاهل 3000 خطيب وإمام تم تعيينهم بمكافأة شهرية 143 جنيهًا، والإعلان عن وظائف أخرى لا تقل عن الحد الأدنى للأجور متجاهلًا هؤلاء الآلاف من الخطباء والأئمة.

وينعقد اجتماع لجنة الشئون الدينية بالبرلمان بحضور ممثلين عن وزارات الأوقاف والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والكهرباء والإسكان والمرافق.