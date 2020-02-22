الحشد الشعبي يعلن اعتقال "مُنسق داعش" خارج العراق

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - أ ش أ أعلن الحشد الشعبي العراقي، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على منسق تنظيم داعش خارج العراق. وقال الحشد في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن "قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي نفذت، اليوم، عملية أمنية ناجحة بالقاء القبض على ما يعرف بمنسق تنظيم "داعش" الإجرامي خارج العراق". وأضاف البيان أن "العملية الامنية استندت لمعلومات دقيقة وجرت داخل مدينة الموصل".

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