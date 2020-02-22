وفد كردي يبحث مع علاوي آليّة اختيار تشكيل الحكومة العراقية

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب أ)

يواصل وفد كردي اليوم السبت، اجتماعاته مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، للوصول إلى تفاهمات بشأن تشكيلة الحكومة العراقية الجديدة.

وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ناصر هركي، في تصريح صحفي إن "الوفد الكردستاني لا يزال في بغداد، ومستمر في اجتماعاته مع رئيس الوزراء المكلف للوصول إلى تفاهمات بشأن آليّة اختيار التشكيلة الوزارية"، لافتاً إلى أن" الوفد الكردستاني لا يعترض على الأسماء، التي سيتم اختيارها في التشكيلة الوزارية، بل على الآليّة المتبعة".

وأضاف هركي أن "الوفد وخلال اجتماعه برئيس الوزراء المكلف طالب بالإطلاع على آليّة اختيار الأسماء،ولكن علاوي أصر على أن هذا الموضوع، هو من يحدده ويختاره بعيداً عن الكتل السياسية.

من جانبه، قال عضو الوفد الكردي المفاوض جاسم الجاف إن"الكتل الكردستانية تريد حكومة قوية ،وقادرة على لملمة جميع الأمور"، مبينًا أن "إقليم كردستان ليس حزباً يبحث عن مناصب وإنما له استحقاقات دستورية وله مشاكل".

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وأشار الجاف إلى أن"أجندة الإقليم هي ذاتها أجندة كل العراق، وأن استقرار بغداد يعني استقرار أربيل" لافتًا إلى أن هناك مشاكل أمنية كثيرة ،فيما يخص بعض المحافظات المحاذية لإقليم كردستان، وتمت مناقشتها مع رئيس الوزراء المكلف.

هذا وقد أوضح عضو الوفد عن كتلة الجماعة الاسلامية الكردية سليم شوشكي أن" الوفد طلب من علاوي أن ينظر إلى إقليم كردستان كشعب وليس كحزب سياسي، وأن لا يفرق بين الكرد وبقية الأحزاب السياسية، مبيناً أن علاوي أكد أن مرشحي الكرد للحكومة سيحددون وفق الآليات المتبعة في المحافظات الأخرى".

وأشار شوشكي إلى أن "رئيس الوزراء المكلف أبلغ الوفد الكردي خلال اللقاء، أنه من يختار تشكيلته الوزارية ولن يقبل على إبقاء أي من الوزراء الحاليين".

ولفت شوشكي إلى أن "المجتمعين حصلوا على مكاسب وطنية وفقا للدستور كرواتب موظفي الإقليم والمستحقات المالية للفلاحين ورواتب البيشمركة".